“Stanno per essere conclusi i lavori di realizzazione di un’ampia piazza posta tra via Capestrano, via Casoli e via piazza Roccaraso. L’area fronteggia una costruzione condominiale realizzata dalla società Costruzioni Matricardi s.a.s. che, nel corso del 2011, ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Chieti per la realizzazione di un’opera pubblica a scomputo di oneri”. E’ quanto rende noto l’Assessore all’Urbanistica, Mario Colantonio.