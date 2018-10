“L'estate 2018 per Giulianova è andata non bene ma benissimo”. Il sindaco Francesco Mastromauro esprime grande soddisfazione per il report del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo, anticipato tra l'altro da una testata giornalistica, relativo a presenze ed arrivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto di quest'anno nelle località costiere della provincia di Teramo.“Sono dati di massima in quanto alcune strutture non hanno ancora inviato le loro elaborazioni. Tuttavia il quadro delineato, per quanto provvisorio, conferma ciò che ho detto e ripetuto sinora. E cioè che Giulianova è schizzata in testa alla classifica confermandosi località turistico-balneare per eccellenza, con un aumento assai rilevante, in termini di arrivi e presenze, rispetto all'anno scorso. Considerato che il Teramano è turisticamente trainante rispetto al resto dell'Abruzzo, ne deriva che Giulianova ha un primato assoluto. E questi – prosegue il sindaco - sono dati non miei bensì della Regione. Quindi obiettivi e non controvertibili. Da ciò anche una riflessione che smonta le profezie di sventura: l'introduzione dell'imposta di soggiorno, almeno per Giulianova, non ha avuto alcun contraccolpo negativo in quanto si è al cospetto di un aumento rilevante sia di arrivi, cioè di turisti che hanno deciso di soggiornare nella nostra città, che di presenze, dato che rimanda alla notti trascorse sia negli hotel che nelle atre strutture ricettive complementari, dai camping ai B&B”.In base al report della Regione, nell'estate 2018, infatti, Giulianova ha registrato un +8,4% di arrivi e un +10,4% di presenze, la migliore performance rispetto alle altre località costiere della provincia teramana. Martinsicuro ha avuto un +0,2 di arrivi e un -2,5 di presenze. Alba Adriatica +1,3% di arrivi e +5,2% di presenze. Tortoreto +2,4% di arrivi e +4,1% di presenze. Roseto degli Abruzzi -6,1% di arrivi e -2% di presenze. Pineto +7,6% di arrivi e +0,1% di presenze. Silvi, infine, +6,7% di arrivi e +4,1% di presenze.