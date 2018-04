Si mobilitano attivisti di associazioni ecologiste in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, dopo l'esito sfavorevole dei ricorsi al Consiglio di Stato. Le manifestazioni di protesta sono annunciate a Rimini, Ancona, S.Benedetto del Tronto, Giulianova, Pescara, Vasto, Termoli e Bari. Alcune delle iniziative erano gia' in programma nell'ambito della carovana "No Hub del Gas" in vista di una manifestazione prevista a Sulmona il prossimo 21 aprile contro il grande gasdotto Rete Adriatica L'airgun - ricordano le associazioni promotrici degli eventi di domenica prossima - e' una tecnica di ricerca di idrocarburi estremamente dannosa per la fauna marina, come dimostrato da decine di studi, a partire dagli effetti negativi su cetacei, pesci e tartarughe. Uno dei piu' recenti ha confermato che durante le violente esplosioni di aria compressa si aprono "buchi" di zooplancton, la base della catena alimentare del mare, a destra e a sinistra per 1,2 chilometri. Le associazioni intendono agire su cinque fronti: nelle ulteriori conferenze dei servizi che possono negare l'autorizzazione finale anche in presenza di Via positiva; sollevare il problema della mancanza della Via. transfrontaliera in sede comunitaria in accordo con le regioni degli altri paesi rivieraschi; depositare eventualmente altri ricorsi; muoversi per la reintroduzione del "Piano delle Aree" affinche' vi sia una pianificazione sulle residue attivita' di estrazione ancora in atto; e chiedere al nuovo parlamento di legiferare per impedire quella che viene definita "la deriva petrolifera dei mari italiani". Le iniziative di domenica si terranno a Rimini (Ruota Panoramica, ore 15.30), Ancona (stazione Palombina, ore 10) S. Benedetto (biciclettata con partenza da Piazza Giorgini, ore 10), Giulianova (Lungomare Zara, or 10), Pescara (Nave di Cascella, piazza I Maggio, ore 10), Vasto (biciclettata da Punta Penna a Fossacesia (ore 10), Termoli (Piazza Monumento, ore 17.30), Bari (Rotonda del Lungomare, ore 17) Alle iniziative aderiscono: Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, Coordinamento Nazionale No Triv, Coordinamento No Hub del gas - Abruzzo, Greenpeace, Comitato di Quartiere Annunziata di Giulianova, Pescara 2.0, Gruppo No Triv di S.Salvo, Gruppo No Triv Terra di Bari, Trivelle Zero Marche, Trivelle Zero Molise, Associazione Ambiente e Salute nel Piceno, Rete Associazioni Tutela del Mare S.O.S. ADRIATICO Rimini.