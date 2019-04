“Abbiamo acquisito un'area di circa mille metri quadrati – spiega Berghella – che costituirà un ulteriore spazio verde di cui i cittadini potranno fruire. E, all'interno di questo parco pubblico, 200 metri quadrati saranno utilizzati per la realizzazione di un'area attrezzata per il divertimento dei bimbi, con piccole giostre, altalene e altri giochi e tappetino antitrauma. Saranno inoltre realizzati marciapiedi e parcheggi, staccionate in legno e la pubblica illuminazione. Si tratta – riprende Berghella - di un progetto del costo di 45mila euro, finanziato dal Comune con fondi propri di bilancio”. Il progetto è stato approvato il 25 marzo scorso con delibera di Consiglio comunale. “In questi anni – aggiunge il primo cittadino – abbiamo lavorato per rendere il paese sempre più attrattivo per le famiglie, creando e fornendo servizi. E, questo, è un altro tassello che si va ad aggiungere. Treglio è il paese ideale per crescere i propri bambini”.