Il MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali) e la Regione Abruzzo, per il triennio 2018/2020, sosterranno la residenza artistica del Teatro Studio con le attività collegate. Ad annunciarlo con grande soddisfazione ed orgoglio su Fb il sindaco di Treglio Massimiliano Berghella.

"Voglio ringraziare i due grandi professionisti che hanno reso possibile il raggiungimento di questo grande risultato, che ha una portata unica, Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesinii che raccolgono il frutto del lavoro realizzato in questi anni sul territorio frentano. - dice il sindaco di Treglio - A voi, e ai vostri splendidi ragazzi della scuola di Teatro, voglio dire innanzitutto grazie, perché un piccolo(ma grande) paese con voi avrà l' opportunità di essere baricentro della cultura Regionale.

Ho creduto fortemente in questo progetto, fin dal nostro primo incontro,- continua il sindaco Massimiliano Berghella - siamo stati una vera squadra fin da subito, stiamo lottando ogni giorno per realizzare i nostri sogni, il più grande ě già arrivato, ma tanti tanti altri dobbiamo ancora realizzarli INSIEME.Voglio ringraziare la mia Amministrazione, che mi ha sempre dato fiducia e con me ha sposato questa grande scommessa. In ultimo ci tengo a ringraziare il mio paese, i miei compaesani, che sono certo sempre di più si innamoreranno della enorme Bellezza del Teatro, del Teatro di Treglio di Rossella e Stefano, il teatro del nostro territorio Frentano, il Teatro che adesso ě un vero e proprio Teatro d'Abruzzo."