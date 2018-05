Prenderà ufficialmente il via questa sera, mercoledì 9 maggio 2018, la settima edizione di Immagina - Revolution, il photo festival a cura dell’associazione Social Photography Street 6212, fino a domenica 13 maggio, nel Polo Museale Santo Spirito di Lanciano.

Mostre, incontri d’autore, workshop e seminari animeranno la settimana in fotografia con grandi nomi del panorama internazionale, grazie anche alla collaborazione con il FIOF (Fondo Internazionale per la fotografia video e comunicazione).



“Ciò che vogliamo fare - spiega Roberto Colacioppo, presidente SPS 6212 e presidente FIOF Abruzzo - è portare a Lanciano i grandi nomi della fotografia e riflettere e discutere sul ruolo che l’obiettivo ha assunto al giorno d’oggi”.



Si parte quindi stasera, mercoledì 9 maggio, alle ore 19, con l’inaugurazione delle 10 mostre fotografiche presenti e, a seguire, con l’incontro con il fotografo Francesco Cito dal titolo “L’idea dietro la foto”, vincitore per due anni consecutivi di premi nel Word Press Photo e conosciuto per i suoi reportage sulla camorra, nella sua Napoli o in terre di guerra, dall’Afghanistan alla Striscia di Gaza. Giovedì 10 maggio, stesso posto e stessa ora, sarà la volta di Enzo Truppo, fotografo napoletano che ama raccontare la sua città da un punto di vista diverso, cogliendone gli aspetti più particolari, con cui si parlerà di “Identità”.



Venerdì 11 maggio, alle ore 19, sempre nel Polo Museale, ci sarà l’incontro con Gianluca Polazzo, eccellente street photographer. Sabato 12, doppio appuntamento, sempre alle ore 19, con i fotografi Vito Fusco e Maurizio Garofalo. Si chiuderà domenica 13 maggio, sempre alle ore 19, con il progetto fotografico “Io, uno di voi…” di Roberto Colacioppo.



Diversi i workshop dedicati ai fotografi come quello con Francesco Cito su “l’idea dietro la foto”, che si terrà giovedì 10 maggio, oppure quello con Gianluca Polazzo, venerdì 11 maggio, su “La luce in fotografia”, entrambi alle ore 9, nel Polo Museale Santo Spirito.



Così come l’anno scorso, prosegue anche quest’anno la collaborazione con le scuole del territorio, con la creazione di incontri e laboratori pensati ad hoc per i più piccoli. Il fotografo Domenico Tattoli sarà nelle scuole dell’infanzia e primarie di Lanciano per ricreare insieme ai bambini una vera e propria camera oscurae renderli protagonisti dello sviluppo delle immagini in un particolare laboratorio sensoriale. Enzo Truppo sarà invece nelle scuole primarie di Castelfrentano e Sant’Eusanio del Sangro, per un vero e proprio corso base di fotografia.

“Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo per arricchire sempre di più la nostra rassegna - conclude Roberto Colacioppo - e possiamo dire di aver messo su davvero un bel programma. Auspico una massiccia presenza di quanti si definiscono appassionati di fotografia perché l’occasione di essere a contatto con grandi maestri non è da tutti giorni”.





Per conoscere l’intero programma della rassegna, è possibile visitare la pagina Facebook dell’evento al link:https://goo.gl/MZjfgD .