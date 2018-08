Il centro storico di uno dei borghi più belli e attraenti d’Abruzzo, dalle ore 17.00 in poi in piazza Santa Maria Maggiore e sul Belvedere Santoleri, si anima con eventi speciali, performances, laboratori interattivi, live set e talks su temi di grande interesse e attualità, in merito a cui si confrontano ricercatori, imprenditori, giornalisti, blogger, artisti e artigiani, per riflettere insieme sulle nuove frontiere delle scienze e delle arti, lì dove i tradizionali saperi e i processi di produzione incontrano e si fondono efficacemente con le potenzialità delle più innovative arti e tecniche digitali.

Il Festival ARTIGITALE propone, quindi, nel primo weekend di agosto un ricco programma, fatto di ospiti importanti e di fama nazionale, come il fumettista, blogger e conduttore MAKKOX (Propaganda Live di La7, Gazebo di Rai3), intervistato dalla giornalista Vittoria Iacovella il 5 agosto alle ore 22.00. L’intervista al celebre disegnatore di vignette satiriche con la tavoletta grafica è preceduta dal talk sul sogno di Massimo Moretti, fondatore di WASP e audace sostenitore della realizzazione di un villaggio stampato in 3D ecosostenibile e a basso costo, progetto illustrato in presenza del Vice Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli e a Claudio d’Emilio, Presidente del Parco Nazionale della Majella.

L’appuntamento più spettacolare e suggestivo è previsto la prima sera, sabato 4 agosto dalle ore 22.30, nei pressi del Belvedere, con il videomapping a cura di Aelion Project, mediante cui si rievoca Modesto della Porta, l’amato poeta eponimo di Guardiagrele.

Ampio spazio espositivo e dimostrativo è dato anche alle aziende, alle start-up, ai makers e artigiani digitali del territorio, a cui sono dedicate l’Area Artigitale Lab, l’Area Expo e il Social Space.

ARTIGITALE è organizzato dall’Associazione Artigitale con il supporto del Comune di Guardiagrele, l’Assessorato all’Innovazione Guardiagrele SMART e dallaRegione Abruzzo.