Il Comitato di Quartiere “Santa Maria Bitetto” - che da anni ormai si batte per la messa in sicurezza, e/o demolizione, e/o bonifica dell’immobile fatiscente sito a Teramo tra Via Muzi - Vico del Cigno e Piazza Parisi - alla luce della mancata attuazione da parte dei diretti interessati delle Ordinanze emesse e del silenzio delle Istituzioni in merito - ha presentato nella giornata di ieri un Esposto alla Procura della Repubblica“ con espressa richiesta di verificare se ricorrano ipotesi di reato a carico degli Organi della Pubblica Amministrazione investiti delle richieste e degli obblighi ad essi spettanti in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ”.