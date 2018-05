A presentarla ci saranno il candidato sindaco della lista in questione, ovvero l’avvocato Giandonato Morra, il dirigente nazionale del Popolo della Famiglia Mirko De Carli, e Simona Lupi, dirigente provinciale del partito stesso.

Il Popolo della Famiglia si presenta come “l’alternativa decisiva” per Teramo perché capace di fronteggiare i problemi legati alle recenti questioni antropologiche: un partito pronto a scendere in campo per quei principi “non negoziabili” come il diritto alla vita e la famiglia naturale, la cui difesa è considerata centrale e prioritaria.