I Carabinieri di Pineto, grazie alle indagini sviluppate in seguito alla segnalazione di una signora del luogo, hanno identificato gli autori di un raggiro perpetrato ai danni della stessa.





Si tratta di un 42 enne italiano, M.C. le sue iniziali, di Torino, e di L.M., trentottenne senegalese ma residente anche lui a Torino. I due sono stati ritenuti responsabili di una truffa compiuta attraverso un sito internet di vendite on line ai danni della signora, la quale aveva ordinato una consolle di videogiochi, pagando regolarmente ai due truffatori i 130 euro pattuiti, i quali però si sono ben guardati dallo spedire la merce ordinata. Entrambi sono stati denunciati dai Carabinieri di Pineto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, in concorso tra loro, per il reato di truffa.