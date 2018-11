La deflagrazione ha danneggiato anche un'auto parcheggiata di fronte alla banca e le vetrate di un locale di proprietà del Comune di Tollo, dato in uso a patronati e associazioni, verso il quale sono stati proiettati alcuni detriti. Sul posto sono state recuperate banconote per circa 500-600 euro ed una mazzetta bruciata. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Ortona della stazione di Tollo coordinati dal maggiore Roberto Ragucci comandante della Compagnia.