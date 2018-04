Alessandro Blasioli, attore originario di Chieti e Premio NUOVOIMAIE come Miglior Interprete Maschile al Festival Dominio Pubblico 2017, torna nella sua città per dare vita a questo spettacolo da lui scritto, diretto, interpretato e incentrato sul terribile terremoto dell’aprile 2009 a L'Aquila . "Questa è casa mia" è il racconto della sventurata storia vissuta da una famiglia aquilana, i Solfanelli, in seguito al sisma che ha sconvolto l'Abruzzo con la morte di tantissime persone ed è la storia di un'amicizia, quella tra Paolo, aquilano e figlio unico dei Solfanelli, e il suo inseparabile compagno Marco, travolta anch'essa dalla potenza della natura e dall'iniquità dell'uomo. Il monologo è la naturale evoluzione del corto teatrale “A Vostra completa disposizione!”, vincitore di diversi premi e riconoscimenti; mediante la tecnica del Teatro di Narrazione e l’utilizzo di una scenografia scarna, sono raccontati i momenti successivi al sisma e le scelte dello Stato per farvi fronte attraverso gli occhi del giovane Paolo: gli hotel della costa, le tendopoli ed il progetto C.A.S.E., il Movimento delle Carriole, le New Town. Un punto di vista nuovo che avvicina il pubblico alla realtà aquilana, evidente vittima dell’inefficienza della macchina statale prima ancora della Natura, in uno dei Paesi Europei a più alto rischio sismico.Alessandro Blasioli indossa la maschera vivace di un picaro politicamente impegnato, dalla gestualità istrionica e interdipendente al testo, affezionato alle modalità del teatro di narrazione per la scrupolosità con la quale costruisce l’impianto drammaturgico.