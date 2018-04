È prevista per sabato 28 aprile la presentazione del libro ‘Il vento sulle braccia’ di Claudio Palmulli, militante di CasaPound Italia e atleta paralimpico. A Chieti l’appuntamento è alle ore 16.00 presso il Grand’Albergo Abruzzo di via Asinio Herio 20. Ad Alba Adriatica invece in via Risorgimento 32 alle ore 18.30.





“La storia di Claudio è la storia di un ragazzo che non si arrende di fronte alle avversità e continua tenacemente a combattere.” Così in una nota congiunta Roberto Monardi e Francesco Lapenna, rispettivamente responsabile provinciale di Teramo e di Chieti per CasaPound Italia.



“Affetto da tetraplesi neonatale, Claudio ha scritto questo libro per ottenere i fondi necessari all’acquisto di una carrozzina da corsa con cui partecipare alla maratona di New York. Militante di CasaPound, Claudio in realtà si batte anche da anni perché vengano riconosciuti i diritti ai diversamente abili e per l’affermazione di un concetto di disabilità a misura d’uomo.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’evento, in modo da aiutare concretamente chi si batte per i più deboli".