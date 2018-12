“Lo spirito dell’Associazione Fontevecchia – hanno ricordato i membri dell’Associazione – è quello di recuperare le tradizioni più autentiche dei nostri luoghi per riproporle nella loro originalità alle giovani generazioni, dunque recupero delle feste calendariali e fedele custodia e riproposizione delle stesse. Il Natale, ancor più di ogni altra celebrazione, è il momento che celebra il valore della famiglia, dello stare insieme ai propri cari, ma anche dell’essere solidali nei confronti di chi sta attraversando un momento difficile della propria vita, una malattia, un dissidio, un disagio economico”. Alle 17.30 in punto gli associati si sono ritrovati dinanzi al Presepe in Terracotta, allestito, come ogni anno, all’ingresso del Borgo, “ad accogliere quanti in questo periodo si troveranno a visitare il luogo, un messaggio dunque di fratellanza, di accoglienza, di comunione, che, al di là di lustrini e paillette, riporti a quello che è il vero senso del Natale”.







Il Presepe è un’opera realizzata anni fa da artigiani toscani e allestita dai volontari, con la ricostruzione fedele della Grotta della Natività: il Presepe è stato ricostruito nei locali di un vecchio forno a legna, alto 2 metri, situato all’ingresso del Borgo Case Troiano, ristrutturato e rivestito per l’occasione utilizzando fascine di ceppi di acacia, ulivo e legno di quercia. Nove le statue presenti illuminate da 600 luci.









Subito dopo si è svolta la tradizionale benedizione delle Bandiere del Regno delle Due Sicilie, “anch’esso un momento della tradizione che rappresenta la memoria dell’appartenenza dell’Abruzzo al Regno e che si ricollega al Festival ‘Notti della Brigante – Dedicato a Michelina Di Cesare’ che ogni anno anima il Borgo nel primo fine settimana di agosto”. Decine le persone che hanno assistito alla cerimonia.