Rimini, 15 settembre 2018 – Presentazione di anteprime assolute nazionali ed europee di prodotti hi fi , ospiti mondiali in rappresentanza dei più prestigiosi marchi dell’alta fedeltà a livello mondiale e musica dal vivo con la straordinaria voce di Nada: tutto questo e tanto atro sarà la ventunesima edizione di “Sintonie High-End Video Exhibition” che si terrà il 21, 22 e 23 settembre al Palacongressi di Rimini.

L’orario di apertura della kermesse, che è divenuta punto di riferimento italiano dell’alta fedeltà tra gli eventi di settore, sarà dalle 10.00 alle 19.00 di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 con ingresso completamente gratuito.

L’evento di alta fedeltà, ideato e organizzato da Aspam, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e della Regione Abruzzo, prevede un ricchissimo programma dedicato ad audiofili e non.



Saranno 4000 mq di esposizione tra sale d’ascolto allestite all’interno del Palacongressi trattate acusticamente e nelle quali si potranno testare le anteprime più ricercate degli impianti di alta fedeltà esposti dai più noti distributori del settore, una scelta questa che ha sempre caratterizzato l’immagine dell’evento, e spazi espositivi non suonanti dedicati all’audio ma anche al video e audio car. Negli spazi statici saranno esposti, nello specifico, sistemi hi fi entry and mid level, giradischi, speciale car audio show in collaborazione con Audio Car Stereo e un’area cuffie con postazioni per l’ascolto.









Gli special guest internazionali che alla ventunesima edizione di Sintonie rappresenteranno i più ricercati marchi dell’high-end mondiale saranno: Raveen Bawa (responsabile commerciale e ambasciatore di dCS nel mondo), R. Frank Van Leuvenhaege (brand ambassador di TAD Labs Europe), Fredrik Johnsen (responsabile tecnico commerciale Europa di Hegel Music System), RudigherLansche (progettista e creatore della Lansche Audio) e Touraj Moghaddam (progettista e fondatore della Vertere Acoustics).

Per quanto riguarda gli eventi che si svolgeranno nelle sale d’ascolto e nei singoli spazi espositivi ci sarà Gianluca Bocci, youtuber appassionato di audio, con “Ascolto in cuffia, tra piacere e necessità” (domenica 23 settembre ore 11.00); i demo musicali Velut Luna con Marco Lincetto (venerdì 21 settembre ore 11.00, ore 15.00 e ore 17.00; sabato 22 ore 11.00 e 17.00; domenica 23 ore 11.00 e ore 15.00); il “Walzer delle Testine” con Marco Benedetti(venerdì 21 e Sabato 22 ore 15:00 - 17:00; domenica 23 ore 14:00 - 16:00); le degustazioni Musicali con Marco Cicogna (venerdì 21 ore 12,00 e ore 17.00; sabato 22 ore 11.00,12.00, 17.00 e 18.00; domenica 22 ore 11.00, 12.00 e 15.30).

Dopo il successo dello scorso anno torna anche in questa edizione di Sintonie High-End Video Exhibition Audio Car Show ovvero un momento d’incontro degli appassionati con il mondo della musica in auto, con i lavori dei migliori installatori e con la casa editrice specializzata nel mondo della riproduzione musicale, in auto ed in casa.

Altra novità della ventunesima edizione sarà uno spazio speciale dedicato alle cuffie, scelta che rappresenta un modo per ampliare il target di riferimento dell’evento, coinvolgendo anche i più giovani.







Sintonie non è solo alta fedeltà ma anche raffinata e ricercata musica dal vivo. Ad arricchire il programma musicale di quest’anno, la straordinaria voce di Nada. La nota cantante si esibirà sabato 22 settembre alle 17.30, insieme al chitarrista Andrea Mucciarelli, in un live acustico chitarra e voce, ripercorrendo le più belle canzoni del suo repertorio musicale.

La poliedrica artista del panorama musicale italiano allieterà con i suoi più grandi successi rivisitati in chiave acustica il sabato pomeriggio della kermesse.

Prima del live di Nada, sempre sabato 22 alle 15.00, ci sarà il concerto di “Hot Wire” in trio e la presentazione del nuovo lavoro musicale di Alessia Martegiani “Camille”.