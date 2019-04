Il primo a cadere nella trappola degli investigatori della sezione c.d. antidroga della mobile pescarese, è stato R.T., 33 anni, di nazionalità albanese ma con regolare residenza a Montesilvano.

L’uomo, fermato lo scorso 16 aprile dai poliziotti in località Cappelle sul Tavo a bordo di un Opel Corsa, era stato trovato in possesso di mezzo etto di cocaina, nascosta nella tasca della felpa.

Gli agenti con la successiva perquisizione nellla sua abitazione di Montesilvano, all’interno di un comodino della camera da letto, hanno rinvenuto e sequestrato due involucri in cellophane contenenti, rispettivamente, altri cinquanta grammi di cocaina e più di un etto di MDMA (ecstasy), oltre ad un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi. Inoltre è stato sequestrato un block notes su cui erano trascritti nomi e cifre, ora al vaglio degli investigatori.

In altra distinta e successiva operazione, portata a termine il 17 aprile, i poliziotti dell’antidroga hanno fermato e sorpreso una donna di 44 anni alla guida di una Toyota Rav4, I.G.,pescarese ma residente a Francavilla al Mare con un involucro contenente mezzo etto di cocaina nella tasca del giubbotto, nella borsa qualche grammo di marijuana e in casa anche un bilancino di precisione.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, dr.ssa Anna Benigni, titolare di entrambe le indagini, R.T. e stato associato presso la locale Casa Circondariale mentre I.G. tradotta presso il carcere di Chieti.