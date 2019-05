PH Lorenzo Di Cola

Abrussels, associazione senza scopo di lucro formata dagli Abruzzesi di Bruxelles, con il patrocinio del Consiglio Regionale della regione Abruzzo, nella persona del presidente Lorenzo Sospiri, lancia il concorso “Scorci d`Abruzzo 2019”, il cui scopo e’ mettere in mostra le bellezze monumentali e architettoniche della regione attraverso una selezione di fotografie e video, per un pubblico proveniente da tutta Europa.Inoltre una sezione speciale sarà dedicata al decennale del terremoto, che sconvolse L’Aquila ed il territorio circostante il 06 Aprile 2009.Il concorso è gratuito ed aperto a fotografi e videomakers amatori e professionisti, provenienti da tutta Italia, nonché ad associazioni culturali,e/o di promozione sociale che abbiano la loro sede in Abruzzo.Per partecipare al concorso basta accedere alla sezione Attivita’ del sito www.abrussels.com, compilare il modulo ed inviarlo assieme al materiale (fotografie e/o video) al seguente indirizzo email: contest@abrussels.com.Al termine del concorso, fissato per il 28 giugno, una giuria selezionerà gli scatti ed i video migliori, i quali saranno esposti nel mese di luglio in Bruxelles (Belgio), presso una o piu’ sale di pubblico accesso appartenenti a partner locali di Abrussels.