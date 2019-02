Una situazione di forte criticità che sta mettendo a dura prova la pazienza degli utenti e sta creando non poche difficoltà alla società che mai avrebbe immaginato di dover affrontare un problema di questo tipo, soprattutto alla luce delle scelte fatte che miravano proprio a rendere più efficiente e veloce il servizio. “Abbiamo dovuto fare una gara per la stampa, l'imbustamento e la spedizione delle fatture perché il precedente contratto era in regime di proroga e bisognava andare a un nuovo affidamento – spiega il Presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe -. La gara è stata vinta da una società che ha la sede a Sulmona e che gestisce anche il recapito avendo le autorizzazioni del caso e i requisiti richiesti per la consegna. Nel mese di ottobre è stato sottoscritto il contratto e già nei primi lotti affidati abbiamo rilevato ritardi e inefficienze nelle consegne. Non siamo rimasti in silenzio, né abbiamo ignorato il problema, anzi. Abbiamo subito provveduto a inoltrare contestazioni circostanziate alla ditta appaltatrice, facendo presente la situazione. In via cautelativa abbiamo sospeso già da un mese l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento e provvederemo alla decurtazione e al riaccredito delle prossime bollette per quegli utenti ai quali non è stata recapitata in tempo la fattura e quindi non hanno effettuato il pagamento entro i termini stabiliti”. La Sasi dunque, sta correndo a i ripari e sta cercando di risolvere in maniera definitiva la vicenda. “Siamo spiacenti per la situazione che si è creata e stiamo mettendo in atto tutte le misure e le azioni idonee a risolverla – conclude Basterebbe -I nostri sportelli sono a disposizione per accogliere tutte le richieste di informazione e chiarimenti da parte degli utenti”.