E oggi, a distanza di due mesi, torniamo a ribadire che il servizio di raccolta rifiuti continua a non essere adeguato. E a dimostrazione di ciò alleghiamo le foto che palesano una chiara mancanza di raccolta rifiuti. Tutto ciò è indecoroso e irrispettoso nei confronti dei cittadini." Lo scrive in una nota il Pd di San Salvo - Invitiamo pertanto l’Amministrazione Comunale a sollecitare la raccolta dei rifiuti e la invitiamo nuovamente a far rispettare il piano degli interventi previsti sul capitolato affinché la tassa sulla Tari sia una tassa pagata con dovizia di servizi e prestazioni da parte dell’operatore. La invitiamo infine a mettere in atto quella “campagna di controllo” annunciata a gran voce dall’assessore all’ambiente Giancarlo Lippis volta a verificare l’operato del gestoreche è evidente che è rimasta solo a parole.Tutelate le tasche dei cittadini che stanno pagando per un servizio che non viene correttamente e quotidianamente espletato! Ma soprattutto - conclude il Pd - tutelate la loro salute !"