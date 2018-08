A comunicarlo è l'assessore all'urbanistica di San Giovanni Teatino Ezio Chiacchiaretta che aggiunge: "Fondi della Regione per l'ex scuola di via Nisio ci consentono di rimodulare la 'compensazione ambientale' prevista nella convenzione con Terna". Nell'ultima riunione, infatti, il Consiglio comunale a maggioranza (hanno votato contro i due consiglieri d'opposizione presenti) ha accolto la proposta del gruppo di Progetto Comune di rimodulazione delle opere da realizzare con le risorse messe a disposizione da Terna (convenzione approvata dal consiglio comunale nell'ottobre 2015) quale compensazione ambientale. Il Comune di San Giovanni Teatino, solo di recente, è stato destinatario del finanziamento di 720 mila euro per l'adeguamento sismico dell'ex scuola di via Di Nisio (Piano Regionale di edilizia scolastica previsto dal MIUR). "Considerate le sopravvenute emergenze sulla viabilità e sulle coperture di alcuni edifici scolastici - si legge nel documento di Progetto Comune - abbiamo ritenuto opportuno sostituire l'intervento di realizzazione della scuola dell'infanzia, previsto nella 'convenzione Terna', con nuovi interventi di riqualificazione dei principali assi stradali (da Dragonara a via Vicenza) e di realizzazione di nuove coperture sui terrazzi esistenti dei plessi scolastici di largo Wojtyla e di corso Marconi".Nello specifico gli assi viari che saranno riqualificati sono: via Cavour/via Mazzini (352.674,59 euro), via Vittorio Emanuele (213.649,95 euro), via Nenni (297.856,06 euro), via Moro fuoco/aria (263.022,67 euro), via Moro/via Amendola (304.806,10 euro). 200 mila euro per la realizzazione del parcheggio in convenzione con la Parrocchia. La realizzazione di nuove coperture sui terrazzi (che hanno subito danni conseguenti alla dilatazione termica del manto di guaina bituminosa, con conseguenti infiltrazioni in occasioni di abbondanti piogge) interessano: Scuola media (259.924,06 euro), Scuola primaria L.Wojtyla (277.687,84 euro) e Scuola primaria P.Marconi (612.321,34 euro)."Questa grande quantità di interventi - commenta Chiacchiaretta - non va inquadrata come una manutenzione di strade e scuole, ma come una grande opera di riqualificazione del territorio che rende la città di San Giovanni Teatino più bella e più vivibile".