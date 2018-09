Supporter beach, lo stabilimento balneare del procuratore avv. Donato di Campli, “abbraccia” con il suo staff e i suoi artisti la città di Lanciano e la sua piazza Plebiscito regalando una serata all’insegna della musica internazionale, inserita nel cartellone delle Feste di Settembre 2018.

Mercoledì 12 settembre dalle ore 22.30 presso piazza Plebiscito (Lanciano) si esibirà la vocalist Guest Star Barbara Tucker, una delle cantanti house più grandi di sempre, accompagnata dai dj Claudio Corna, Alessandro Abbonizio, Tony Zappa e la voce di Marika Rotondo. Tra gli ospiti anche il direttore artistico di Supporter Beach, Caludio Coccoluto, e le modelle che parteciperanno il giorno 13 settembre al Concorso di Miss Lanciano 2018, con la collaborazione dell’Hair Stylist Silvio Luciani.

Musica e divertimento ma non solo. In piazza verrà allestito uno stand della pizzeria Trieste che sarà aperto dalle ore 20, e che nei giorni successivi delle Feste di Settembre verrà posizionato dietro il Monumento ai Caduti.



“Con le serate musicali al Supporter Beach di Fossacesia siamo riusciti a coinvolgere un gran numero di persone provenienti da ogni parte della Regione. I nostri spettacoli hanno accontentato tutte le età. Su quest’onda io e mio marito, in primis quali lancianesi e successivamente quali imprenditori, non potevamo non pensare alla nostra città. Il coinvolgimento è di natura personale ed unicamente volto a creare opportunità all’intera collettività lancianese. Le Feste di Settembre rappresentano l’emblema della nostra città e caratterizzano un momento estremamente importante per l’amministrazione, il commercio e l’economia”. Queste le parole del CEO della Supporter, dott.ssa Simona Fattore.

“Da Mercoledì, 12 settembre, pertanto ci aspettiamo una piazza gremita di persone, tra i nostri affezionatissimi clienti e non, per essere noi tutti i “Supporter” della nostra città. Questo è il contributo che io e mio marito ci sentiamo di dare a Lanciano” sottolinea Fattore.



Entusiasmo condiviso anche dal presidente delle Feste di Settembre 2018, Maurizio Trevisan: “Ringrazio Donato Di Campli, Simona Fattore e tutto lo staff di Supporter- sottolinea - per aver organizzato a Lanciano una serata davvero originale e di altissimo livello. Ci auguriamo che i Lancianesi rispondano al meglio e che piazza Plebiscito si trasformi in una discoteca a cielo aperto, in modo da dare il giusto ‘benvenuto’ alle serate clou delle Feste di Settembre, che si svolgeranno dalla Nottata del 13 fino al 16 settembre”.



Supporter arriva a Lanciano anche con due nuovi investimenti: l’apertura di un Sushi Bar e della pizzeria “Trieste”. Entrambi verranno inaugurati, probabilmente, entro il mese di dicembre.



















NOTA SU BARBARA TUCKER



Eclettica e artista a 360° gradi. Questi i tratti distintivi di Barbara Tucker: conduttrice, compositrice, coreografa, ballerina e soprattutto cantante. Classe 1985, americana di Brooklyn dove è nata, cresciuta ed emersa come una delle più affermate afroamericane cantanti house e soul. Così, con un curriculum da far invidia, la giovane leggenda si appresta ad animare le Feste di settembre.



SUCCESSI E HIT INTRAMONTABILI

Un amore per la musica e il ballo ereditato dal padre che con gli anni ha abbracciato anche la recitazione e il teatro. Riconosciuta come una delle dive della musica house, nonché una delle voci più rappresentative degli anni Novanta, Barbara Tucker vanta sei hit posizionatesi in testa alla US Hot Dance Club Songs e diversi successi anche nel Regno Unito.



Canzoni come Beautiful People – che continua a essere il brano preferito di tutti i DJ – I Get Lifted, Stay Together o Stop Playing With My Mind, sono ormai leggende. Impossibile non menzionare anche le numerose collaborazione con grandi nomi della musica come David Guetta, Blaze, Pet Shop Boys, Dave Stewart, Dee Lite, Wyclef Jean, George Clinton, Byron Stingily, Duane Harden, Inaja Day, Erick Morillo, DJ Pierre, Terry Hunter, Blaze e molti altri. Di grande impatto sono anche i suoi live show: cambiando a seconda dell’ispirazione, del palco e della sera, ma ciò che non cambia mai è l’atmosfera magica che la Tucker riesce a creare.



BARBARA TUCKER: NON SOLO CANTANTE

Accompagnano il lavoro da cantante quello da coreografa e attrice. Un lavoro, ma ancor prima una passione, che le ha portato numerosi riconoscimenti. Come attrice, Barbara Tucker si è esibita in vari spettacoli off-Broadway e ha ricevuto il premio “T.O.R.” dall’American Theatre come attrice più promettente e miglior artista. Invece, ha coreografato e ballato per vari artisti di danza come C & C Music Factory, Soul System, Jay Williams e Deee-Lite. Ha anche coreografato il primo spettacolo del Club Music Award ed è coreografa per i ballerini Underground Network.



ONORE AL MERITO

Ulteriore conferma della sua bravura? Barbara Tucker è stata l’unica musicista a essere stata resident ogni domenica de El Divino di Ibiza (oggi rinato sotto il nome Lío Ibiza Club Cabart), una delle maggiori discoteche dell’isola e punto di riferimento per il night clubbing internazionale. Infine, nel dicembre 2016, la rivista Billboard l’ha classificata come la 63a ballerina di maggior successo di tutti i tempi.