A travolgerlo è stata una Toyota Aygo condotta da un 69enne, poi trasportato in ospedale in stato di choc. I soccorsi portati al pedone sono stati vani, perché le gravissime lesioni interne riportate ne hanno causato il decesso sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Teramo. La salma è stata composta all'obitorio dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero.