La procura del tribunale dei minori dell'Aquila ha aperto un fascicolo sull'incidente avvenuto domenica scorsa al kartodromo di San Salvo (Chieti) in cui e' rimasto ferito un undicenne. Secondo una prima ricostruzione dell'infortunio, il minorenne non stava gareggiando.

Perso il controllo della minimoto, il ragazzino e' caduto rovinosamente a terra. Dopo le prime cure all'ospedale di Vasto (Chieti), il piccolo motociclista e' stato trasferito in elicottero all'ospedale di Pescara. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento, ma il bambino e' ancora ricoverato nel reparto di Pediatria Da valutare le dichiarazioni del padre del minore che in un primo momento aveva parlato di caduta da una bicicletta.