I Carabinieri della Stazione di Vasto, impegnati in attività di controllo del territorio, sono subito accorsi sul posto, cogliendo in flagranza di reato due donne M.M. e D.S., rispettivamente madre e figlia, originarie di Casalbordino. Le due sarebbero le autrici anche di un altro furto, consumato dieci giorni prima presso il predetto negozio. I militari a seguito di identificazione e alla contestuale perquisizione delle donne, trovavano le stesse in possesso di svariati profumi e costosi prodotti di bellezza, per un valore di alcune centinaia d’euro. La merce sottratta è stata immediatamente restituita al titolare. Per le donne, incensurate, è stato disposto il deferimento a piede libero.