La fonte raporesenta uno dei vanti della Riserva lasciata troppo spesso all'abbandono. Erba e fango avevano occluso i canali di deflusso trasformando l'area in una palude.



Dalle prime ore del mattino i volontari di WWF, Legambiente, Italia Nostra, Centro Studi Cetacei, Roseto Cammina, Guide del Borsacchio, Comitato per il Borsacchio e , sopratutto , i ragazzi richiedenti asilo del Residence Felicioni, si sono dati da fare per pulire le murature e bonificare letteralmente la zona.



Un lavoro da fare prima per consentire lo svolgimento delle prossime due iniziative in riserva promosse dalle scuole e da Roseto Cammina con il Circolo Chaickana.







Una squadra di volontari che abbracciava tre continenti. Uniti per il prossimo e senza nulla in cambio se non ritrovare la bellezza di un luogo che merita maggiore attenzione.