Sei convegni che hanno affrontato alcune delle tematiche care al Fondo Ambiente Italiano (FAI), con lo scopo di approfondire conoscenze e competenze da attuare nella promozione e conservazione del territorio e del suo patrimonio storico-artistico e paesaggistico. L’ultimo capitolo sarà scritto da Roberto Della Seta. Una vita trascorsa in Legambiente, dall’aprile 1986 fino al dicembre 2007, quando lasciò l’incarico di presidente nazionale. Nel 2013 ha dato vita a “Green Italia”, movimento nato per ricostruire nel Paese una presenza autonoma e visibile dell’ecologia in politica. Con lo sguardo dello storico e l’anima da ecologista, affronterà il tema dei beni paesaggistici, soffermandosi sulla trasformazione di questi ultimi anche dal punto di vista legislativo. Sarà un’occasione per accendere il dibattito su argomenti che coinvolgono tutti in prima persona e che richiedono un impegno individuale e collettivo finalizzato alla salvaguardia di un pianeta sempre più sofferente, ma ricco di beni da custodire.