Ha introdotto i lavori e moderato gli interventi della tavola rotonda “Il Fondo visto dalle Imprese, dai Lavoratori e dalle Istituzioni” il Presidente di OBR ABRUZZO Articolazione Territoriale di Fondimpresa, il dott. Luigi Di Giosaffatte.



“Fondimpresa – ha illustrato il Presidente Di Giosaffatte - è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione. L'obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende ed ai lavoratori la formazione, leva indispensabile per l'innovazione e lo sviluppo. Fondimpresa -ha chiarito il Presidente- non organizza corsi di formazione ma finanzia la formazione dei lavoratori presso le imprese aderenti, secondo le necessità e l’organizzazione aziendale. Aderire a Fondimpresa è gratuito, non comporta alcuna spesa per l’azienda né per i lavoratori!”



Il Presidente ha illustrato i significativi “numeri Abruzzesi”: “Aderiscono a Fondimpresa in Abruzzo 7090 imprese e 120.446 lavoratori; in particolare del Territorio Teramano che oggi ci ospita 1.369 aziende e 22.385 lavoratori che abbiamo l’onore di rappresentare” ed ha aperto i lavori della tavola rotonda parlando proprio del Valore della Formazione, “formazione per lo sviluppo del “capitale psicologico” come nuova frontiera per risolvere il “mismatch” tra domanda e offerta”.



La tavola rotonda ha visto gli interventi di autorevoli relatori, tra questi: Rita Innocenzi - Vice Presidente OBR ABRUZZO Articolazione Territoriale di Fondimpresa; Giammaria De Paulis - Docente Università degli Studi di Teramo, Presidente regionale dei Giovani di Confindustria ed esperto di nuove tecnologie, Piero Fioretti - Assessore Regionale con Delega al lavoro ed alla Formazione Professionale.



Rita Innocenzi, Vice Presidente OBR ABRUZZO Articolazione Territoriale di Fondimpresa, ha evidenziato come la bilateralità rappresenti un valore aggiunto nella gestione delle risorse disponibili per la formazione continua e dunque come Fondimpresa veda la strada del sostegno alle imprese come una strada da percorrere fino in fondo, per dare concrete prospettive di sviluppo alla formazione delle aziende e dei lavoratori in esse impiegati. Fondamentale, continua la Vice Presidente, intraprendere un dialogo con il Governo Regionale ed il mondo accademico, al fine di accrescere la conoscenza del Fondo e consolidare ogni possibile sinergia per il rilancio di politiche attive a sostegno dell’occupazione, della produttività, delle competenze.



Consueta formazione innovativa e formazione innovativa hard: al centro dell’intervento del Prof. Giammaria de Paulis, una formazione che negli ultimi anni vive il mutamento della nuova era digitale, in linea con le innovazioni tecnologiche ed i nuovi processi produttivi e Fondimpresa, in questo quadro, rappresenta uno strumento innovativo per accompagnare le aziende, anche all’avanguardia, nelle esigenze di crescita ed evoluzione digitale.





Di grande interesse le storie di formazione: storie raccontate da aziende aderenti al Fondo che hanno scelto e continuano a scegliere Fondimpresa per crescere ed innovare e che vedono nella formazione continua la carta vincente per fronteggiare le sfide dello sviluppo; testimonianze delle Rappresentanze sindacali che hanno “costruito” con l’azienda e con i lavoratori percorsi formativi a misura d’impresa.