Era fuggito da una comunità di recupero umbra il romeno Alexandru Bogadan Colteanu, uno degli arrestati per la rapina in una villa a Lanciano nel corso della quale la banda di giovani romeni, ora finiti tutti in manette, ha aggredito brutalmente i coniugi Martelli.

Il giovane, bloccato a Casal di Principe (Caserta) per il tentativo di ricettare un orologio rubato nella villa, è sospettato della mutilazione dell'orecchio destro della moglie del chirurgo in pensione.

Nella struttura di Gualdo Cattaneo della cooperativa "Utopia", Colteanu era stato ospite nel 2014, fino all'evasione.

"Proveniva dal carcere minorile di Casal del Marmo - ricorda Porcelli - per avere commesso, già da minorenne, gli stessi reati, rapine in villa. Una notte, insieme al fratello e ad altri ragazzi, rubarono un furgoncino della cooperativa e scapparono. Il fratello venne in seguito riaffidato a noi. Di lui ho perso le tracce