Nel primo caso i Vigili del Fuoco hanno certificato che le fiamme non hanno provocato lesioni strutturali all'edificio mentre le analisi dell'Arta, effettuate con quattro punti di prelievo, hanno evidenziato che " le concentrazioni di tute le sostanze volatili rilevabili con le tecniche analitiche impiegate sono risultate al di sotto dei livelli di sensibilità strumentale. In particolare non è stata rilevata presenza nè di composti organici aromatici ( benzene, toluene, etilbenzene, xileni-BTEX e stirene) nè di composti organici ossigenati, solitamente riscontrati nell'aria ambiente di aree interessate da incendi".

" Alla luce di questi risultati - sottolinea Castiglione- possiamo dire che l'emergenza è finita e che per fortuna questa vicernda si è risolta senza danni per l'incolumità delle persone, certo per gli inquilini non sarà comunque facile superare lo shock emotivo dell'esperienza. I servizi di natura sociale ed assistenziale del Comune di Ortona, soprattuto per le persone anziane, sono comunque a disposizione dei cittadini".