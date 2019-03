Ha dichiarato il capogruppo della Lega Pietro Quaresimale , che ha poi aggiunto. "La nostra Regione dovrà far fronte con la massima sollecitudine a quelli che sono gli interventi programmati pari a oltre 202 milioni di euro, grazie al supporto del Governo centrale che ha dimostrato grande attenzione ed immediatezza rispetto al passato". "La Lega in Abruzzo sarà sempre attenta e presente in tutti i passaggi amministrativi per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza – ha concluso Quaresimale - specie per la prevenzione delle emergenze territoriali perche si possano sempre più prevenire i disastri atmosferici del passato".