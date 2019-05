I cinque chilometri del litorale di Fossacesia hanno superato positivamente anche stavolta tutti gli indicatori necessari per ottenere la Bandiera Blu, come una corretta gestione del territorio, che comprende raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti; cura dell’arredo urbano e delle spiagge; accesso al mare per tutti, senza barriere architettoniche e limitazioni. Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha rispettato tutti i criteri che riguardano la qualità della vita sul proprio territorio "D’altro canto- ha dichiarato il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio -l’obiettivo della Foundation for environmental education è quello di spingere verso un turismo sempre più sostenibile, in cui la qualità dei servizi si accompagni al rispetto dell’ambiente, ma verificando che, su questo punto, l’attenzione degli amministratori sia alta e continua". L’assegnazione della Bandiera Blu per Fossacesia è stato giudicato positivamente dalla giuria nazionale. La Fee , che lavora in sinergia con quella internazionale , si avvale della collaborazione di alcune istituzioni come il ministero dell’Ambiente, quello delle Politiche agricole, il Coordinamento assessorati regionali al turismo, il Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, l’Ispra, il Laboratorio di oceanologia ed ecologia marina dell’università della Tuscia, la Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici e l’Anci nonché organismi privati quali i Sindacati Balneari (Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti), la Fin, sezione salvamento.