I lavori, finanziati attraverso un’ordinanza del capo della protezione civile, saranno eseguiti dall’impresa edile e stradale Gentile Vittorino, con sede in Rieti per un importo contrattuale pari a € 160.331,20.

Sulla stessa S.R. 479 “Sannite”, sono stati affidati qualche giorno fa, in un tratto del Comune di Anversa degli Abruzzi, lavori di sistemazione delle pendici rocciose e mitigazione del rischio caduta massi al km. 19+550. L’importo di aggiudicazione è stato pari a €. 113.823,25 (oltre IVA) e la ditta esecutrice sarà l’impresa D’Agaro s.r.l. di Prato Carnico (UD);

Un risultato importante, commenta il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi, che premia il lavoro e l’impegno della commissione viabilità che approvò i progetti nell’ottobre dello scorso anno e affronta concretamente la problematica di questa importante arteria stradale con provvedimenti tesi alla salvaguardia e sicurezza degli abitanti della valle del Sagittario e l’Alto Sangro., Riconsegnare alcuni tratti in sicurezza di questa carrabile, alle porte della prossima stagione estiva, significa dare certezze agli operatori economici che vivono e lavorano in questa porzione d’Abruzzo ma, soprattutto, sostegno allo sviluppo delle aree interne.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, esprime piena soddisfazione per l’inizio dei lavori: abbiamo concentrato – dichiara - la nostra attenzione su una carrabile di straordinaria bellezza, ma di grande complessità a causa delle numerose criticità che presenta lungo i suoi 60 chilometri. La S.R. n. 479 “Sannite” è la porta di accesso al Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise e viene percorsa ogni anno da centinaia di migliaia di turisti e residenti, una strada che ha bisogno di continua attenzione e manutenzione, motivo per cui questa amministrazione ha intrapreso il percorso per ottenere la statalizzazione in affidamento all’ANAS, che dispone di risorse e mezzi superiori al nostro Ente, al fine di garantire una maggiore sicurezza e percorribilità.