Nell’importante ricorrenza dei 100 anni dalla fondazione della International Astronomical Union (IAU), il tema scelto per la XX edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia è “1919-2019: un secolo di scoperte che hanno cambiato le nostre conoscenze sull’Universo”. L’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo aderisce agli eventi organizzati dall’INAF per questa circostanza con due iniziative. La prima è l’edizione annuale delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, la cui Finale Nazionale si svolgerà dal 15 al 17 aprile prossimi a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. A Teramo si svolgerà invece la manifestazione “PORTE APERTE ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO D’ABRUZZO“. Nei giorni 11 e 12 aprile 2019, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, il Laboratorio Didattico Multimediale della sede di Teramo sarà aperto al pubblico. Nel corso della manifestazione, condizioni meteorologiche permettendo, saranno anche previste osservazioni del Sole e della Luna con i telescopi in dotazione alla struttura. Inoltre, in linea con il tema scelto per la XX Settimana Nazionale dell’Astronomia, saranno proposte ai visitatori due conferenze pubbliche tenute dal personale di ricerca dell’Osservatorio. Si inizierà Giovedì 11 aprile alle 18:30 con Gaetano Valentini, astronomo e tecnologo dell’INAFOAAb, che racconterà l’avvincente storia dell’osservazione del cielo dall’Antichità ai giorni nostri. Venerdì 12 aprile, sempre alle 18:30, sarà poi la volta di Santi Cassisi, astrofisico e dirigente di ricerca dell’INAF-OAAb, il quale illustrerà al pubblico gli affascinanti temi di spazio, tempo e buchi neri. L’evento è gratuito ma per motivi organizzativi è NECESSARIA la prenotazione, sia per le visite sia per le conferenze. La prenotazione deve essere fatta telefonicamente al numero 0861.439708 dalle 09:00 alle 15:00. L’orario della visita e la partecipazione alla conferenza saranno concordati in funzione dei posti ancora disponibili al momento della telefonata. Altre informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito web http://www.oa-abruzzo.inaf.it/porte-aperte-allosservatorio-astronomico/ .