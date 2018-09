In data 3 luglio 2018, grazie a una richiesta del Presidente Caruso e all’interessamento dell’assessore Maurizio Di Nicola, la regione ha stanziato 50.000 € per indagini o, eventuali, lavori sulla struttura. La provincia nel contempo ha conferito l’incarico all’Ing. Alessandro di Camillo per stabilire e valutare le effettive condizioni dell’opera, da cui è emersa un’accentuata vulnerabilità con pericolo di crollo anche senza la concomitanza di particolari fenomeni meteorici. Le risultanze di questo studio sono state chiarite e illustrate nel tavolo istituzionale che la provincia ha convocato in data 8 agosto 2018, presenti tra l’altro, il Presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio, il Presidente del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, la Protezione Civile Nazionale e Regionale, mentre era assente il Ministero dei Trasporti e il Ministero delle infrastrutture. Da questo confronto sono emerse varie soluzioni, in particolare la necessità di ulteriori attività di indagine, mentre risultava già avviata quella geologica. In particolare è stato individuato un percorso di collaborazione e condivisione con il Sindaco di Bisegna che il Presidente Angelo Caruso ha attivato, attraverso una richiesta inviata al settore della viabilità in data 31.08.2018, per destinare la somma di € 50.000 al Comune attraverso specifico accordo di programma. Tale erogazione permetterà di assumere tutti i necessari studi e analisi per stabilire, in tempi brevi, quali siano le procedure, interventi e soluzioni da adottare. In pari data, 31 agosto 2018, è stata inviata al ministero la scheda riassuntiva per le necessità della S.R. 17 “del Parco nazionale d’Abruzzo” che prevede una richiesta pari a 1.000.000 di euro per il rifacimento del ponte e 1.000.000 di euro per il risanamento di movimenti franosi presenti sulla carrabile; in totale sono state evidenziate criticità che assommano a una richiesta di 2.000.000 di euro. E plausibile che anche il governo debba partecipare e farsi carico della soluzione del problema, magari attraverso la Senatrice Carmela Grippa che così tanto ha a cuore questo lembo di Abruzzo.

Si evince che la Provincia dell’Aquila si adopera quotidianamente per una fattiva e celere soluzione, non dimenticando che superficialità e mancanza di controlli, purtroppo, hanno portato in tempi recenti tragedie che potevano essere evitate. Il nostro principale dovere – dichiara il Presidente della provincia dell’Aquila Angelo Caruso - è sempre quella di dover affermare e garantire la vita delle persone che viene prima di ogni strumentalizzazione o attacco politico, anche a fronte di disagi e critiche. Soltanto l’impegno di tutti gli attori coinvolti può garantire il risultato desiderato. Sappiamo benissimo che la S.P. 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo” è una strada di importanza strategica per le popolazioni e che il ripristino della transitabilità veicolare rappresenta una necessità imprescindibile ma, altrettanto fondamentale è la valutazione di tutti gli elementi che concorrono a ripristinarne la percorribilità in sicurezza.