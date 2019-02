I due sono stati bloccati mentre portavano via attrezzi e materiale ferroso. La refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario mentre i due, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Vasto, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Ortona, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta nella mattinata odierna. I due, processati con rito direttissimo, sono stati condannati a quattro mesi di reclusione, pena sospesa in considerazione della loro giovane età e della mancanza di precedenti specifici.