Una nuova guida realizzata in carta ecologica, con centinaia di fotografie e disegni originali, decine di approfondimenti, consigli e curiosità, per scoprire le meraviglie del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

700 chilometri di sentieri, tra alte vette rocciose e verdi foreste, regno di orsi, lupi e camosci. 24 borghi preziosi e dal fascino antico, in cui si celano storie e sapori dove il presente si mescola alla tradizione.

Una "guida" che conduce per mano il visitatore, quasi come un compagno di escursioni più esperto, che indica dove andare e cosa guardare e allo stesso tempo incuriosisce e incoraggia alla scoperta e alla comprensione di un'area protetta dove si gioca la scommessa del futuro.



A primavera, tra commoventi fioriture, o seguendo le tracce degli animali in inverno; in autunno, per ammirare i colori del bosco, come in estate per godere della vivacità dei paesi: tutte le informazioni per vivere un territorio integro, selvaggio e accogliente tutto l'anno.

A quasi cento anni dalla sua fondazione e con le sue faggete riconosciute nel 2017 Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO, il Parco più antico d'Italia non è mai stato così moderno e affascinante.

La stesura della guida è stata affidata alle mani esperte di Bruno D’Amicis e Umberto Esposito, che si sono avvalsi delle splendide illustrazioni di Elisabetta Mitrovic, con l’obiettivo di offrire un punto di vista esterno all’Ente Parco e allo stesso tempo il più vicino possibile a quello del visitatore. Compagni di viaggio esperti, conoscitori profondi del territorio del Parco e della vita che vi si svolge, che mettono a disposizione il proprio sguardo, le proprie conoscenze e competenze per accompagnare, con le parole e con le immagini, visitatori con la voglia di scoprire e vivere un’esperienza di viaggio intensa e autentica.



Una guida che si integra e rinvia agli altri strumenti di informazione che sono affidati ormai alla rete attraverso le tante informazioni disponibili sul sito del Parco.



Una “compagna” di viaggio per un luogo che merita un’attenzione speciale, per ammirarlo in modo più consapevole e “percepirne poi, più da vicino, l’anima e il respiro”.



Alla presentazione parteciperanno:

Bruno D’Amicis, Umberto Esposito e Elisabetta Mitrovic, autori della Guida;

Antonio Carrara, Presidente PNALM;

Luigi La Cesa, Sindaco di Pescasseroli;

Antonio Di Santo, presidente della Comunità del Parco;

Dacia Maraini, scrittrice.