Conosciuto per i suoi prodotti in Italia e nel mondo, Filomusi Guelfi si è spento ad 80 anni nella sua abitazione di Pescara. Nato nel 1938 a Roma e discendente di una famiglia di nobili - tra i nomi di spicco c'è Francesco Filomusi Guelfi, docente, politico, senatore del Regno d'Italia e insegnante del principe ereditiero Vittorio Emanuele III - Lorenzo Filomusi Guelfi prese in mano le redini dell'azienda di famiglia, attiva fin dal 1700, nel 1982, selezionando ed affinando la produzione vinicola e proponendola al mercato della ristorazione e delle enoteche. L'azienda, che si estende su 17 ettari in contrada Ceppo, si trova in un antico edificio del 1600 vincolato dal Ministero dei Beni culturali, adeguato dal punto di vista strutturale e tecnologico. Nel corso degli anni la cantina è cresciuta ed ha iniziato a distribuire i suoi prodotti fuori regione e all'estero.

Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione di Abruzzo in Video