Resta difficile la situazione di alcuni residenti di una palazzina di sette piani dell'Ater (Azienda territoriale edilizia residenziale) in via Rio Sparto a Pescara dove non è più in funzione un ascensore, distrutto da un incendio il 30 maggio dell'anno scorso in circostanze oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.