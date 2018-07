I militari hanno fatto irruzione nelle abitazioni dei due culturisti, nel Pescarese, dove hanno trovato le confezioni di medicinali illegali: fiale, pasticche, soluzioni varie, tutte di provenienza estera e a base di principi farmacologicamente attivi, ad effetto dopante ed anabolizzante. Tra le confezioni sequestrate, anche numerosi prodotti per la disfunzione erettile, sostanze ad effetto stupefacente e farmaci con fustella, acquistabili esclusivamente in farmacia con prescrizione medica. Nei mesi scorsi, i carabinieri del Nas, in un'altra operazione antidoping arrestarono un commerciante e sequestrarono oltre 50.000 prodotti illeciti.