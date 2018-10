L'iniziativa ha visto la partecipazione di Giorgia Meloni che ha ufficializzato l'insediamento di un gruppo di lavoro sul programma per le elezioni regionali che vede impegnati, oltre ai dirigenti e amministratori di partito, personalità della società civile esperte nei diversi ambiti su cui costruire obiettivi e progetti.

A tal proposito il primo appuntamento di una serie di incontri che avranno luogo su tutto il territorio abruzzese si terrà all’Aquila sabato 6 ottobre alle ore 18.00 presso Palazzo Fibbioni ed avrà come tema la sicurezza e la prevenzione sismica; interverranno il Prof. Christian Del Pinto, l’Ing. Bruno Martini, l’Arch. Maurizio Domenico Fosca, l’On. Paolo Trancassini (Componente commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati), il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

Sarà l’occasione per mettere l’accento su una problematica che investe la nostra terra che come abbiamo definito è una Regione speciale, bellissima e caratterizzata da fragilità che vanno affrontate con determinazione dalla politica.