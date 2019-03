Lo stesso non ha esitato a dire che le ferite gli erano state provocate dalla sua fidanzata lituana M.S., 30enne a Pescara anch’essa S.F.D. e con la quale aveva avuto una colluttazione per futili motivi in Piazza Alessandrini di Pescara alle ore 21.00 del giorno precedente.

Stamattina all’ospedale Civile di Pescara, mentre il ferito formalizzava le sue dichiarazioni agli Agenti della Squadra Mobile, si presentava la fidanzata che ammetteva di essere stata lei a ferire D.O. e consegnava spontaneamente il coltello utilizzato per il ferimento; la stessa, pertanto, veniva denunciata in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate.

All’uomo sono stati dati 30 giorni s.c. di prognosi.