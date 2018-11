In particolare, il 6 novembre u.s., l'incontro con i ragazzi dell'istituto commerciale di Torre de Passeri, ha fornito 1'occasione agli educatori per affrontare, con tutta la sensibilità del caso, la tragica vicenda che ha visto coinvolta una studentessa dell’ istituto, nella stazione ferroviaria di quella località.

II progetto "train to be cool " educazione alla legalità, attivo su tutto il territorio nazionale fin dal 2014, viene svolto da Agenti di Polizia Ferroviaria, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi, che sempre di più utilizzano il treno per recarsi a scuola o per i loro spostamenti, diffondendo la cultura della legalità e rendendoli consapevoli dei pericoli che si nascondono dietro a semplici distrazioni o comportamenti scorretti tenuti in ambito ferroviario.

I "selfies" nel momento del transito di un treno, 1'attraversamento dei binari o gli atti vandalici sono solo alcuni degliargomenti affrontati con competenza dagli Agenti che nel corso delle prossime settimane proseguiranno l'attività in alcuni istituti scolastici della zona di Popoli (PE).