Al mattino, dalle 11 alle 12, sarà possibile effettuare la visita senologica semplicemente presentandosi nei nostri ambulatori, senza alcuna prenotazione, con la dottoressa Angelini; al pomeriggio, dalle 16 alle 17, di nuovo visite senologiche gratuite con il dottor Marino Nardi, e visite dermatologiche con la dottoressa Linda De Angelis. Contemporaneamente i cittadini potranno partecipare alla Campagna ritirando gli opuscoli informativi sulla prevenzione, il Librino Lilt 2019, dedicato alle fake news in materia di cancro, una bottiglia di olio extravergine d’oliva che è il simbolo della nostra iniziativa, e associandosi alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori”. Lo ha ricordato il Presidente della Lilt di Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, che sabato scorso, presso il Mercato di Campagna Amica, ha aperto ufficialmente a Pescara la Campagna nazionale, di nuovo presente ieri in piazza Salotto.

“La Lilt – ha ricordato il professor Lombardo – continua il proprio impegno nella prevenzione primaria, secondaria, terziaria e, da quest’anno, anche nella ricerca, che è il quarto step della nostra attività. La Settimana della Prevenzione Oncologica è il primo appuntamento dell’anno come da tradizione perché bisogna insistere nell’informare e sensibilizzare la popolazione, come la goccia che buca la pietra e riesce a trasmettere le buone prassi. Le novità del 2019 legate alla campagna sono innanzitutto nel nuovo librino-opuscolo redatto per l’iniziativa, che vede come testimonial nazionale la commentatrice e giornalista Selvaggia Lucarelli. Quest’anno la pubblicazione è dedicate alle fake news, ovvero alle false notizie che ruotano attorno all’insorgenza del cancro: ogni giorno leggiamo, ad esempio, che il vino rosso o il peperoncino aiutano a prevenire il cancro, o, al contrario, che il caffè favorisce l’insorgenza delle patologie tumorali, da questo momento i cittadini troveranno risposte concrete ai loro quesiti e scopriranno che il 90 per cento delle notizie sentite anche in tv sono false e la Lilt nel proprio opuscolo fornisce anche la spiegazione scientifica adeguata per chiarire quelle false notizie. Ad esempio, andremo a sfatare i miti sull’olio di palma che non è cancerogeno se utilizzato in forme adeguate e non cotto a temperature altissime, così come andremo a ricordare che l’olio extravergine d’oliva ha, al contrario, un effetto curativo potentissimo, oltre che importante nella prevenzione, essendo ricco di polifenoli, e infatti la nostra Settimana della Prevenzione è legata alla distribuzione di bottiglie d’olio extravergine d’oliva. La seconda novità riguarda l’apertura di tutti gli ambulatori della Lilt in Italia durante la Settimana della Prevenzione: anche i nostri ambulatori a Pescara, in via Rubicone, saranno aperti ai pazienti domani, martedì 19 marzo, e poi di nuovo giovedì, 21 marzo, per offrire gratuitamente visite senologiche, urologiche e dermatologiche. Tutte le persone che hanno una necessità potranno venire e saranno visitate da medici specialisti ospedalieri. Contemporaneamente i nostri stand saranno nei luoghi di maggior frequentazione della città per avvicinare la popolazione. Infine per il 2019 – ha aggiunto il Presidente Lombardo – abbiamo una ciliegina sulla torta, ovvero Pescara è entrata ufficialmente a far parte di un Progetto nazionale sperimentale con la Lilt nazionale, il Miur e il Ministero della Salute avviando una nuova attività nelle scuole, ovvero andremo a formare non più solo gli studenti, ma anche i docenti per renderli in grado, poi, di formare, essi stessi, i propri colleghi e studenti sul tema della prevenzione. La nostra sarà poi un’attività condotta su un doppio binario, perché distribuiremo questionari sia alle classi in cui avremo fatto formazione, che nelle classi dove non avremo svolto alcuna attività, i dati finali verranno raccolti e analizzati dal Ministero nell’ambito del progetto di ricerca per capire l’incidenza delle malattie neoplastiche sulla popolazione e dell’attività di prevenzione. Abbiamo già cominciato nel Liceo Scientifico ‘Galilei’, nello Scientifico ‘Da Vinci’, e nell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, a breve inizieremo nel Liceo Classico ‘D’Annunzio’ e a settembre in altre scuole”. “Domani, martedì 19 marzo – ha ricordato la vicepresidente della Lilt Milena Grosoli - la Campagna della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica si svolgerà nei nostri ambulatori di Casa Lilt, in via Rubicone, aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, e dove offriremo ai cittadini la possibilità di farsi visitare: le visite senologiche si svolgeranno dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17; le visite dermatologiche dalle 16 alle 17. Giovedì 21 marzo ancora la Campagna sarà nei nostri ambulatori, dalle 14.30 alle 16.30, dove si svolgeranno anche le visite urologiche. Infine chiuderemo sabato 23 marzo nella Galleria Auchan, dove il nostro stand sarà presente dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30”.