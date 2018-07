L'opera è inserita nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2018/2020. "Via Aterno aspettava da anni di rinascere, varie volte siamo intervenuti con rattoppi con asfalto a freddo - commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli - La strada cambierà in meglio, si opererà dapprima per realizzare una nuova rete delle acque bianche che porterà giovamento a tutte le traverse della zona, per esempio a via Fiume Verde dove abbiamo già realizzato un tratto di acque bianche". Previste ancora nuova segnaletica orizzontale, la demolizione dei marciapiedi deteriorati e realizzazione di scivoli per disabili. "Questa, che dovrebbe essere la regola, in via Aterno diventa una notizia solo nel 2018 - aggiunge Blasioli - Via Aterno sarà una strada sicura per entrare e uscire da Pescara e la riqualificazione aiuterà anche i mezzi di TUA, che in zona ha la sua sede, a rientrare con meno disagi". "I primi giorni di lavori saranno abbastanza difficoltosi - spiega Blasioli - sia per la sosta sia per il transito. Voglio fare appello alla collaborazione di residenti e commercianti perché il sacrificio durerà qualche giorno, ma faremo in modo che dopo la prima fase di approntamento del cantiere si possa consentire il transito delle auto". Da martedì 24 saranno vietati transito e sosta nel tratto di via Aterno tra via Orfento e via San Luigi Orione. Ai residenti sarà assicurata l'accessibilità mediante apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale e riaperture progressive della strada in relazione all'avanzamento dei lavori; la viabilità alternativa verrà dirottata o sull'asse attrezzato o sul percorso via Stradonetto, via Sacco e via San Luigi Orione.