Nella circostanza, il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Pescara, diretto dalla Dott.ssa Colopi Lucianna, effettuava rilievi fonometrici con personale dellARTA, in relazione allo svolgimento di serate danzanti. Nel mentre della descritta attività, svolta in prossimità di uno stabilimento balneare, il personale di Polizia interveniva per dare soccorso ad alcuni ragazzi che accusavano malori; nella circostanza risultavano 5 (cinque) i ragazzi, tutti di minore età, per i quali, in relazione ad evidenti condizioni di malessere, giungevano due ambulanze per il soccorso sanitario.

I giovani a più riprese, erano usciti dal menzionato stabilimento balneare, dove stavano trascorrendo una notte di divertimento; tre di loro si accasciavano al suolo in successione, con apparente perdita dei sensi. Un giovane veniva accompagnato allesterno del locale da personale addetto ai servizi di controllo, e presentava una ferita al volto in condizioni di scarsa lucidità.

Il personale di Polizia assicurava il compimento degli interventi di soccorso sanitario per i minori, ed assumeva che agli stessi, nonostante la minore età, era stato somministrato alcool, che presenta elevati indici di rischio per la salute e lincolumità, e ancor più dei giovani e dei ragazzi.

Nella circostanza in narrativa veniva rilevato anche un numero di circa 200 persone che erano contestualmente presenti, marcatamente superiore allaliquota massima consentita dalla licenza (per un massimo di 100 persone).

In ragione delle evidenze descritte il Questore di Pescara Francesco MISITI, ai sensi dellart. 100 T.U.L.P.S. ha disposto la sospensione delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento musicale e danzante per lo stabilimento balneare, per un periodo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data odierna, dalle ore 21,00 sino alle ore 08,00 di ogni giorno.

Il provvedimento in parola ha carattere preventivo e non sanzionatorio, ovvero ha natura di intervento cautelare, con finalità di prevenzione di fronte a dei pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica. LAutorità di P.S. interviene di fatto anche al fine di tutelare il sereno svolgimento dei contesti di relazione, da condotte e/o fatti criminosi pregiudizievoli e tali da creare allarme sociale.

Il provvedimento del Questore, persegue la prioritaria finalità di garantire le condizioni di pace sociale, prevenendo fattori che potenzialmente la minacciano e tutelando la sicurezza pubblica.

Pertanto, è uno strumento che consente di raggiungere efficacemente l'importante obiettivo descritto, con il minor sacrificio possibile, e di ottenere leffetto primario della prevenzione e della tutela di diritti e beni giuridici fondamentali dei cittadini.