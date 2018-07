Il giovane veniva immediatamente fermato ed identificato per M. R. R., di origini colombiane, noto agli agenti per i suoi già numerosi trascorsi giudiziari. Ascoltato in merito al possesso della bicicletta marca “Bottecchia” di colore nero/giallo, in ottimo stato d’uso, riferiva di averla rubata in via Firenze di fronte al civico n. 141 unitamente al fratello V. G. D. E. Il reo veniva deferito all’A. G. per il reato di furto aggravato.