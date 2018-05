Un braccio amputato, con conseguente trasporto immediato all'ospedale Torrette di Ancona per un intervento di microchirurgia specifica, per un dipendente della Ecolan di Lanciano - ente gestore per i rifiuti nell'area Frentana (Chieti) - che, addetto alla sicurezza, è rimasto ferito in modo grave mentre era intento a pulire il nastro trasportatore della piattaforma ecologica.