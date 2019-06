Il primo cittadino ha conferito il ruolo di vice sindaco a Roberto Saputelli, il più votato della lista “Un impegno per il futuro” affidandogli le deleghe ai Lavori pubblici e alla Ricostruzione pubblica e privata. Ilenia Tullii, sarà l’assessore ai Servizi sociali, alle Manifestazioni ricreative e culturali e all’Informatizzazione dell’ente. Si tratta della terza candidata più votata della lista del sindaco ed è stata scelta in virtù del principio della parità di genere. Lunedì prossimo si terrà il primo consiglio comunale, durante il quale verranno attribuite le deleghe agli altri consiglieri eletti.

“La scelta di una donna in giunta rispetta pienamente la parità di genere - afferma il Sindaco Severino Serrani - per questo voglio ringraziare Camillo Monticelli, il secondo degli eletti, che con grande spirito di collaborazione ha appoggiato la mia scelta di dare spazio alla collega Tullii”.