L'incontro è in programma giovedì 19 aprile, alle 10,30 nella sede della Cna Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8, a Pescara. Nel corso del confronto, aperto alla presenza degli organi di stampa, le associazioni del comparto presenteranno ai rappresentanti istituzionali un pacchetto di richieste a tutela delle loro aziende. Oltre alle misure necessarie per contenere l'aumento dei pedaggi e scongiurare gli aumenti futuri, anche i temi legati alla sicurezza e ai servizi. Saranno presenti, con numerosi deputati e senatori eletti in Abruzzo anche i sindaci dei principali centri regionali.