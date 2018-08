Paola, pluricampionessa olimpica, ha scelto di vivere a Tornimparte ritrovando nella nostra Comunità quell’insieme di tenacia, forza e generosità che l’hanno accompagnata nella sua brillante carriera sportiva; da questo connubio sono nate importanti collaborazioni (tra le altre cose è Presidente del Comitato organizzatore della Giornata dello Sport e dell’Integrazione di Tornimparte) con l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, i Comitati di Tornimparte.

E concludendo - "Questa scelta, per la quale ringrazio il Sindaco Pierluigi Biondi e tutto il Comitato Organizzatore, ha fortissimi valori simbolici. Innanzitutto rende giusto merito ad una Persona eccezionale, una campionessa di vita prima che di sport, un monumento alla tenacia, alla resilienza, un esempio, insomma, per l’intero Territorio Aquilano chiamato ad affrontare gli anni terribili del post sisma; lancia, inoltre, un segnale di coinvolgimento dei Comuni Aquilani in un Evento che, ferma restando la straordinaria portata storico-religiosa, deve rappresentare un fondamentale momento di crescita ed unione per tutto il Territorio Aquilano, viatico per altre sfide da affrontare, e vincere, insieme."